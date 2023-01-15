Евгений Ерин – руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления – заявил, что ситуация остается стабильно сложной. Враг постоянно обстреливает позиции ВСУ, а также наносит террористические удары по гражданской инфраструктуре.
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Ерин добавил, что наиболее уязвимым остается Херсон.
На Запорожском направлении – увеличение обстрелов
Руководитель пресс-центра заявил, что на Запорожском направлении фиксируют увеличение обстрелов.
Враг продолжает готовить свои оборонительные укрепления и минные заграждения. Также в последнее время отмечается определенное усиление подразделений оккупантов на Запорожском направлении, что свидетельствует лишь о подготовке к наступлению,
– заявил Ерин.
Россияне несут колоссальные потери
Чтобы там не планировали оккупанты, их ждет только поражение. А еще – билет на концерт к Кобзону. По состоянию на 15 января Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 115 290 захватчиков.
Также было уничтожено немало российской техники. В частности:
- танков – 3106 (+2) единицы;
- боевых бронированных машин – 6183 (+10) единиц;
- артиллерийских систем – 2094 (+4) единиц;
- РСЗО – 437 (+0) единиц.