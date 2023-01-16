У понеділок, 16 січня, близько 18:50 у Бердянську пролунали потужні вибухи. Згодом цю інформацію журналістам підтвердила голова міської військової адміністрації Вікторія Галіцина.

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Було ліквідовано представника окупаційної влади

За словами чиновниці в населеному пункті пролунало від 3 до 5 вибухів. Зауважмо, що російська протиповітряна оборона намагалася працювати, однак нічого доброго для загарбників з того, як завжди, не вийшло. Окрім того, Галіцина наголосила, що загинув державний зрадник Олексій Кічигін.

За нашими даними, "голова районної адміністрації" Кічигін загинув,

– зазначила вона.

Зверніть увагу! 13 січня близько 19:30 у Бердянську вибухнула автівка Олексія Кічигіна. Тоді Вікторія Галіціна повідомила, що колаборант не постраждав, оскільки завчасно покинув транспорт. Однак, схоже, що "карма" таки наздогнала його на цей раз.

Яка ситуація загалом на Запорізькому напрямку, зокрема в Бердянську