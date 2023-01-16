Також місцева влада повідомила, що внаслідок атаки кілька людей зазнали поранень. На місці влучань працюють усі відповідні служби, про остаточні наслідки удару повідомлять згодом.
Добою раніше Росіяни обстріляли Запоріжжя і Миколаївщину: на цивільному об'єкті спалахнула пожежа
Уночі окупанти вкотре атакували Запоріжжя ракетами
О 00:49 вночі 16 січня в Запорізькій області оголосили повітряну тривогу. В цей час росіяни атакували обласний центр та околиці ракетами, найімовірніше, з комплексів С-300.
Відбій оголосили о 01:27. Водночас із цим глава обласної військової адміністрації Олександр Старух підтвердив у телеграмі ракетну атаку та факт влучань ворожих снарядів у мирні об'єкти.
Є руйнування об’єктів цивільної, житлової та промислової інфраструктури. Надійшла інформація про кількох легкопоранених. На місці працюють всі відповідні служби,
– написав він.
Місцеві пабліки також повідомили, що на місці щонайменше одного з влучань виникла пожежа. Також у місті подекуди зник сигнал Т2.
Секретар міськради Анатолій Куртєв закликав містян телефонувати на спеціальні номери, якщо їхня оселя зазнала ушкоджень: (061) 787 15 80, (050) 414 15 80, (067) 656 15 80.
Також він опублікував фото одного з наслідків прильоту. Інші фото показали місцеві телеграм-канали.
Наслідки атаки росіян на Запоріжжя 16 січня / Фото Куртєва та "Это Запорожье"
Коротко про загальну ситуацію на Запорізькому напрямку
- Керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін повідомив, що ситуація в регіоні залишається стабільно складною.
- При цьому росіяни постійно обстрілюють позиції ЗСУ та завдають терористичних ударів по цивільній інфраструктурі.
- Останнім часом помічають певне посилення підрозділів окупантів, що може свідчити про підготовку до наступу. А проте це може бути й маневром задля відвертання уваги.