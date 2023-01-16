Також місцева влада повідомила, що внаслідок атаки кілька людей зазнали поранень. На місці влучань працюють усі відповідні служби, про остаточні наслідки удару повідомлять згодом.

Добою раніше Росіяни обстріляли Запоріжжя і Миколаївщину: на цивільному об'єкті спалахнула пожежа

Уночі окупанти вкотре атакували Запоріжжя ракетами

О 00:49 вночі 16 січня в Запорізькій області оголосили повітряну тривогу. В цей час росіяни атакували обласний центр та околиці ракетами, найімовірніше, з комплексів С-300.

Відбій оголосили о 01:27. Водночас із цим глава обласної військової адміністрації Олександр Старух підтвердив у телеграмі ракетну атаку та факт влучань ворожих снарядів у мирні об'єкти.

Є руйнування об’єктів цивільної, житлової та промислової інфраструктури. Надійшла інформація про кількох легкопоранених. На місці працюють всі відповідні служби,

– написав він.

Місцеві пабліки також повідомили, що на місці щонайменше одного з влучань виникла пожежа. Також у місті подекуди зник сигнал Т2.

Секретар міськради Анатолій Куртєв закликав містян телефонувати на спеціальні номери, якщо їхня оселя зазнала ушкоджень: (061) 787 15 80, (050) 414 15 80, (067) 656 15 80.

Також він опублікував фото одного з наслідків прильоту. Інші фото показали місцеві телеграм-канали.

Наслідки атаки росіян на Запоріжжя 16 січня / Фото Куртєва та "Это Запорожье"

Коротко про загальну ситуацію на Запорізькому напрямку