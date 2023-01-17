Українським воїнам вдалося знищити один такий "надсучасний" танк росіян у Луганській області та пошкодити ще один.

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На Сватівському напрямку побільшало брухту

Російські танки підбили на Сватівському танку за допомогою переносного протитанкового ракетного комплексу "Javelin". Один зазнав непоправних пошкоджень, другий – поламаний.

На Сватівському напрямку працюють мобільні протитанкові розрахунки "Javelin". Так у результаті успішних дій в районі Куземівка, знищено один та пошкоджено один "аналоговнєт" Т-90 "Прорив",

– повідомили Сухопутні війська ЗСУ.

Пресслужба Сухопутних військ опублікувала відео, на якому сильно димиться російський танк.

Довідка. Куземівка – село в Україні, яке розташоване у Коломийчиській сільській громаді Сватівського району Луганської області. Наразі перебуває на лінії фронту.

Росія щодня втрачає на фронті батальйон