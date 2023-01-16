За минулу добу ЗСУ відправили на концерт до Кобзона ще 790 російських військових. Про це повідомили в командуванні української армії у понеділок, 16 січня.
Читайте також Публічне приниження Пригожина: чому Путін врятував Шойгу з Герасимовим і почав топити Суровікіна
Втрати ворога у техніці
танків – 3118 (+12);
бойових броньованих машин – 6204 (+21);
артилерійських систем – 2099 (+5);
РСЗВ – 438 (+1);
засоби ППО – 220 (+1);
літаків – 286 (+0);
гелікоптерів – 276 (+0);
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1872 (+0);
крилаті ракети – 749 (+0);
кораблі /катери – 17 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн – 4870 (+24);
спеціальна техніка – 190 (+3).
Втрати ворога станом на 16 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Останні новини про втрати ворога
- Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що росіяни тільки за одну добу на напрямку Бахмут, Соледар, Кліщіївка, Бахмутівка, Спірне втратили 119 окупантів, а ще 108 загарбників – зазнали поранення. Там найгарячіші ділянки фронту.
- За даними Financial Times, ЗСУ тільки у боях під Соледаром і Бахмутом знешкодили майже 14 тисяч вагнерівців. Зокрема, 4 тисячі загинули, ще 10 тисяч – поранені.
- Наші військові потужно ліквідовують і техніку ворога. 15 січня Сухопутні війська ЗСУ повідомили, що вони приземлили 5 ворожих дронів-камікадзе. З їх допомогою вороги намагались атакувати українські позиції.