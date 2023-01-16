За минулу добу ЗСУ відправили на концерт до Кобзона ще 790 російських військових. Про це повідомили в командуванні української армії у понеділок, 16 січня.

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Втрати ворога у техніці

танків – 3118 (+12);

бойових броньованих машин – 6204 (+21);

артилерійських систем – 2099 (+5);

РСЗВ – 438 (+1);

засоби ППО – 220 (+1);

літаків – 286 (+0);

гелікоптерів – 276 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1872 (+0);

крилаті ракети – 749 (+0);

кораблі /катери – 17 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 4870 (+24);

спеціальна техніка – 190 (+3).



Втрати ворога станом на 16 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

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