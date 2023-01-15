Про ситуацію на Бахмутському напрямку в ефірі телемарафону розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Він повідомив, що в Соледарі тривають інтенсивні бої.

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ЗСУ ліквідували 119 окупантів

За словами Череватого, втрати Росії на Бахмутському напрямку вкрай великі й вони продовжують наступати на позиції Сил оборони буквально по тілах раніше убитих росіян.

Ворогу доводиться концентрувати значні зусилля, багато особового складу – і це його головний ресурс. Насамперед це штурмові групи, котрі намагаються одна за одною долати опір української сторони й просуватися далі. Це екстенсивний спосіб ведення бойових дій, який веде до великих втрат ворога,

– сказав він.

Череватий зазначив, що найгарячіша ділянка фронту – це Бахмут, Соледар, Кліщіївка, Бахмутівка, Спірне та інші населені пункти. Повідомляється, що за добу Сили оборони ліквідували 119 окупантів, а ще 108 загарбників отримали поранення.

"234 удари були там завдані ворогом за добу, відбулося 32 бойових зіткнення, ворог втратив 119 осіб вбитими і 108 пораненими тільки на цьому напрямку. Зокрема, сам Соледар ворог обстріляв 70 разів різними артилерійськими системами", – резюмував речник Східного угруповання військ ЗСУ.

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