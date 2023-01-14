Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, пишет 24 Канал.

Обратите внимание Защитники отбили атаки около 14 населенных пунктов: карта боевых действий на 14 января

Со стороны Донецкой области под постоянными обстрелами оккупантов Белогоровка. Однако украинские защитники отбивают там все атаки врага.

Также Гайдай отметил, что на Харьковском направлении, Сватовско-Кременском, под российскими обстрелами также Стельмаховка, Макеевка, Червонопоповка и Кременная.

По этим направлениям пытаются контратаковать российские оккупационные войска, но все наступления и атаки там отражаются. Более того, в Кременском направлении все-таки нашим Силам обороны удается понемногу продвигаться вперед,

– подчеркнул глава ОВА.

Также он добавил, что на временно оккупированных территориях Луганщины по большей части отказывают гражданским в госпитализации. Больницы переполнены захватчиками.

Читайте также Публичное унижение Пригожина: почему Путин спас Шойгу с Герасимовым и начал топить Суровикина

Что происходит в Кременной: последние новости