Об актуальной ситуации на разных фронтах на утро 14 января доложили в Генштабе ВСУ. 24 Канал покажет карту боевых действий.
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Защитники отразили атаки около 14 населенных пунктов
Основные усилия россияне и дальше сосредотачивают на том, чтобы полностью захватить Донецкую область в пределах административной границы. Оккупанты продолжают наступать на Бахмутском направлении. На Авдеевском также ведут безуспешные наступательные действия. На Купянском и Лиманском – не оставляют попыток улучшить тактическое положение.
В Генштабе ВСУ сообщили, что за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Площадка, Белогоровка и Червонопоповка Луганской области и Раздолевка, Соль, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Водяное, Кременная, Победа, Майорск, Марьинка и Большая Новоселка в Донецкой области.
Кроме того, за минувшие сутки российские войска нанесли по Украине 15 авиационных и 5 ракетных ударов, из них 2 по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области. Также оккупанты совершили более 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе и по Херсону.
Какая ситуация на разных направлениях:
- На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях враг наступательные действия не проводит. Однако от вражеских обстрелов пострадали районы населённых пунктов Михайловка и Янжуловка Черниговской области; Поповка, Яструбщина, Студенок и Павловка Сумской области и Огурцово, Волчанск, Бударки, Малые Проходы, Зеленое, Нескучное, Стрелечья, Терновая, Белый Колодец, Бологовка, Двуречная и Григорьевка в Харьковской области.
- На Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Ольшана, Купянск, Орлянка, Кисловка, Петропавловка, Крахмальное, Табаевка и Берестово Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области.
- На Лиманском направлении россияне обстреляли Макеевку, Невское и Червонопоповку Луганской области.
- На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели Спорное, Белогоровка, Раздолевка, Яковлевка, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Верхнекаменское, Веселое, Курдюмовка, Дружба и Северное Донецкой области.
- На Авдеевском направлении враги вели огонь по Красногоровке, Авдеевке, Георгиевке, Марьинке, Бердичах, Водяном и Новомихайловке Донецкой области.
- На Новопавловском направлении под огневое влияние попали Угледар, Времовка и Золотая Нива Донецкой области.
- На Запорожском направлении оккупанты совершили обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Свободное Поле Донецкой области; Гуляйпольское, Дорожнянка, Железнодорожное, Гуляйполе, Шевченко, Чаривное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Каменское, Зеленая Роща и Малиновка Запорожской области.
- На Херсонском направлении русские войска обстреляли Золотую Балку, Гавриловку, Львово, Садовое и Херсон.
Карта боевых действий:
Россияне продолжают похищать несогласных с оккупацией украинцев
Российские оккупанты усиливают контрдиверсионные и контрразведывательные мероприятия на временно оккупированных территориях. В частности, в населенном пункте Большая Лепетиха Херсонской области они проводят выборочные проверки телефонов у местных жителей на предмет наличия фото и видео российской военной техники. По состоянию на 12 января 2023 года во время этих мероприятий уже задержали и вывезли в неизвестном направлении 3 гражданских лица.
Успехи ВСУ на фронте
- Украинская авиация нанесла по районам сосредоточение оккупантов 9 ударов, а подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили 2 пункта управления, 8 районов сосредоточения живой силы, зенитный ракетный комплекс, 3 склада боеприпасов, а также 2 других важных объекта противника.
- К слову, в Генштабе доложили о новых потерях врага. За минувшие сутки было ликвидировано около 530 оккупантов. Также на металлолом отправились 6 танков, 6 боевых бронированных машин, 4 артиллерийские системы, 1 система ПВО и много другой вражеской техники.
- В общем по состоянию на утро 14 января от 24 февраля украинские защитники и защитницы ликвидировали уже 114 660 российских военных.