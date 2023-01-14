За сутки количество захватчиков сократилось еще на 530 человек. Это минимальные подтвержденные данные, поскольку трудно вести точные подсчеты во время упорных боев.
Важно Резников рассказал, сколько украинских воинов погибает в войне
Потери русской армии в технике
- танков – 3104;
- боевых бронированных машин – 6173;
- артиллерийских систем – 2090;
- РСЗО – 437;
- средств ПВО – 219;
- самолетов – 286;
- вертолетов – 276;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1687;
- крылатых ракет – 723;
- кораблей/катеров – 17;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4846;
- специальной техники – 186.
Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 14 января / Инфографика Генштаба ВСУ
Враг атакует и терпит потери
Только за минувшие сутки нашей авиации удалось нанести 9 ударов по районам скопления живой силы врага. Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили:
- 2 пункта управления,
- 8 районов скопления живой силы,
- зенитный ракетный комплекс,
- 3 склада боеприпасов,
- 2 другие важные объекты врага.
В то же время следует понимать, что оккупантов не останавливают безумные потери. Они постоянно продолжают попытки воплотить в жизнь свою влажную мечту. Речь идет о выходе на административные границы Донецкой области.
Так что ежедневно они совершают наступления на Бахмутское направление. Кроме того, безуспешные наступательные действия наблюдаются на Авдеевском направлении. Что касается Купянского и Лиманского, там враг стремится улучшить свое тактическое положение.
Только за минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки у ряда населенных пунктов на Донбассе. Речь идет о Площадке, Белогоровке и Краснопоповке на Луганщине, а также Роздоловке, Соли, Красной Горе, Бахмуте, Водяном, Кременной, Победе, Майорске, Марьинке, Большой Новоселке на Донетчине.
Добавим, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях не зафиксировали за минувшие сутки наступательные группировки врага. В то же время, были обстрелы Черниговщины, Сумщины и Харьковщины. Поливал огнем захватчик также населенные пункты на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Херсонском направлениях.