За сутки количество захватчиков сократилось еще на 530 человек. Это минимальные подтвержденные данные, поскольку трудно вести точные подсчеты во время упорных боев.

Важно Резников рассказал, сколько украинских воинов погибает в войне

Потери русской армии в технике

танков – 3104;

боевых бронированных машин – 6173;

артиллерийских систем – 2090;

РСЗО – 437;

средств ПВО – 219;

самолетов – 286;

вертолетов – 276;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1687;

крылатых ракет – 723;

кораблей/катеров – 17;

автомобильной техники и автоцистерн – 4846;

специальной техники – 186.



Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 14 января / Инфографика Генштаба ВСУ

Враг атакует и терпит потери

Только за минувшие сутки нашей авиации удалось нанести 9 ударов по районам скопления живой силы врага. Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили:

2 пункта управления,

8 районов скопления живой силы,

зенитный ракетный комплекс,

3 склада боеприпасов,

2 другие важные объекты врага.

В то же время следует понимать, что оккупантов не останавливают безумные потери. Они постоянно продолжают попытки воплотить в жизнь свою влажную мечту. Речь идет о выходе на административные границы Донецкой области.

Так что ежедневно они совершают наступления на Бахмутское направление. Кроме того, безуспешные наступательные действия наблюдаются на Авдеевском направлении. Что касается Купянского и Лиманского, там враг стремится улучшить свое тактическое положение.

Только за минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки у ряда населенных пунктов на Донбассе. Речь идет о Площадке, Белогоровке и Краснопоповке на Луганщине, а также Роздоловке, Соли, Красной Горе, Бахмуте, Водяном, Кременной, Победе, Майорске, Марьинке, Большой Новоселке на Донетчине.

Добавим, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях не зафиксировали за минувшие сутки наступательные группировки врага. В то же время, были обстрелы Черниговщины, Сумщины и Харьковщины. Поливал огнем захватчик также населенные пункты на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Херсонском направлениях.