Министр обороны Украины заявил, что ежедневно в Украине погибают 500 – 600 российских оккупантов. Украинские потери составляют десятую часть от этой цифры. Вечная память каждому защитнику и каждой защитнице, отдавшей свою жизнь, защищая Украину.

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Кроме того, министр обороны отметил, что российские оккупанты могут собрать силы и оружие, чтобы подготовиться к наступлению с временно оккупированных территорий Украины.

Весна – лучший период для обновления движения для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы к старту, и, конечно, мы тоже должны быть готовы к старту,

– говорится в сообщении.

Заметьте! По состоянию на 13 января Генштаб ВСУ сообщил, что удалось ликвидировать уже 114 130 российских оккупантов. Кроме того, воины ВСУ уничтожили немало оружия и техники.

Украина – де-факто член НАТО

Резников заявил, что Украина уже изменила ход мнений западных лидеров. Министр обороны отметил, что еще недавно государства-члены Альянса расценивали военную помощь Украине как эскалацию конфликта.

В то же время "подход к мышлению" уже изменился.

"Украина стала членом НАТО. Де-факто, а не де-юре (по закону). Потому что у нас есть оружие и понимание того, как его использовать", - подчеркнул министр.

ВСУ начнут тренировки на ЗРК Patriot

Украинские воины уже вскоре приступят к тренировкам на ЗРК Patriot в США. Сообщается, что учения будут проходить на следующей неделе на военной базе США Форт Силл.