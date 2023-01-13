Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что со стороны Белогоровки наши защитники "выровняли свои позиции". Он подчеркнул, что Белогоровка полностью под контролем ВСУ.
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Главные бои идут вокруг Белогоровки и участка Кременная – Сватово
Вместе с тем, оккупанты не оставляют попыток захватить Белогоровку. Как сказал Гайдай, каждый день наши воины успешно отражают наступления оккупантов.
Сообщается, что на Кременское и Сватовское направления Россия перебрасывает дополнительные резервы. Почти все дома в окрестных населенных пунктах заняты российскими военными.
Однако Гайдай отметил, что успех на стороне сил обороны Украины. Он сообщил, что наши войска продвигаются, но медленно. Причина в том, что Россия перебросила на Кременную несколько батальонов десантников и тяжелую технику, чтобы сдерживать наступление ВСУ. Кроме того, противнику удалось подготовить оборону.
Гайдай подчеркнул, что ВСУ продвигаются вперед, поэтому коллаборанты понемногу убегают.
Что известно о ситуации в Луганской области
- Украинские военные контролируют трассу Сватово – Кременная. Поэтому наши воины не дают российским оккупантам свободно передвигаться.
- Для россиян Кременная крайне важна. Эксперты отмечают, что потеря Кременной может повлечь за собой обвал обороны оккупантов, за которым последует стремительное контрнаступление ВСУ. Следовательно, Россия вынуждена перебрасывать силы на это направление.
- Враг пытается контратаковать на направлениях – Червонопоповка, Белогоровка, Площанка, Стельмаховка, но подвергается сначала огневому поражению, а затем отбрасывается нашими войсками.
- В разведке Британии заявляли, что за последние три недели боевые действия вокруг Кременной сосредотачивались на густо покрытой лесом местности к западу от города.
- Хвойные леса обеспечивают определенное прикрытие от воздушной разведки даже зимой. Поэтому обе стороны, вероятнее всего, пытаются точно корректировать свой артиллерийский огонь. Боевые действия в основном сводятся к боям пехоты в пешем порядке, часто на коротких дистанциях.
- По информации разведки, российское командование, скорее всего, будет рассматривать давление вокруг Кременной как угрозу правому флангу своего Бахмутского направления, которое они считают ключевым для обеспечения любого будущего наступления с целью оккупации остальной части Донецкой области.