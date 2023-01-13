Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що з боку Білогорівки наші захисники "вирівняли свої позиції". Він наголосив, що Білогорівка повністю під контролем ЗСУ.
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Головні бої точаться довкола Білогорівки та ділянки Кремінна – Сватове
Разом з тим, окупанти не полишають спроб захопити Білогорівку. Як сказав Гайдай, щодня наші воїни успішно відбивають наступи окупантів.
Повідомляється, що на Кремінський та Сватівський напрямки Росія перекидає додаткові резерви. Майже всі будинки у навколишніх населених пунктах зайняті російськими військовими
Однак Гайдай зазначив, що успіх на боці Сил оборони Україні. Він повідомив, що наші війська просуваються, але повільно. Причина в тому, що Росія перекинула на Кремінну кілька батальйонів десантників і важку техніку, щоб стримувати наступ ЗСУ. Крім того, ворогу вдалося підготувати оборону.
Гайдай підкреслив, що ЗСУ просуваються вперед, тому колаборанти потрохи тікають.
Що відомо про ситуацію на Луганщині
- Українські військові контролюють трасу Сватове – Кремінна. Через це наші воїни не дають російським окупантам вільно пересуватися.
- Для росіян Кремінна вкрай важлива. Експерти зазначають, що втрата Кремінної може спричинити обвал оборони окупантів, за яким послідує стрімкий контрнаступ ЗСУ. Відтак, Росія вимушена перекидати сили на цей напрямок.
- Ворог намагається контратакувати на напрямках – Червонопопівка, Білогорівка, Площанка, Стельмахівка, але наражається спочатку на вогневе ураження, а потім відкидається нашими військами.
- У розвідці Британії заявляли, що протягом останніх трьох тижнів бойові дії навколо Кремінної зосереджувалися на густо вкритій лісом місцевості на захід від міста.
- Хвойні ліси забезпечують певне прикриття від повітряної розвідки навіть взимку. Тому обидві сторони, найімовірніше, намагаються точно коригувати власний артилерійський вогонь. Бойові дії здебільшого зводяться до боїв піхоти в пішому порядку, часто на коротких дистанціях.
- За інформацією розвідки, російське командування, найімовірніше, розглядатиме тиск довкола Кремінної як загрозу правому флангу свого Бахмутського напрямку, який вони вважають ключовим для забезпечення будь-якого майбутнього наступу з метою окупації решти Донецької області.