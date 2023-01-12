Однак як населеного пункту Білогорівки вже не існує. Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай на брифінгу, інформує 24 Канал.

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Що відбувається на Луганщині

За словами Гайдая, у Білогорівці зараз точаться достатньо серйозні бойові дії. Наші захисники тримають позиції та навіть трохи покращили їх. Військові не дають можливості наступати російським окупантам.

Але і до цього, і після цього територію населеного пункту Білогорівка просто руйнували шаленими обстрілами, і досі його обстрілюють і важка артилерія, і танки, і авіабомби, і ракети. То ж на сьогодні, на жаль, як населений пункт Білогорівка вже не існує,

– зазначив очільник регіону.

Гайдай наголосив, що Білогорівка – це населений пункт Лисичанської громади, де була проведена одна з найганебніших операцій загарбників. Так, окупанти хотіли зробити переправу через Сіверський Донець і облаштувати у Білогорівці плацдарм. Однак наші сили їх розбили і там залишилось близько 100 одиниць ворожої техніки та 500 солдатів.

Окрім цього, Гайдай зауважив, що на Кремінському та Сватівському напрямках ЗСУ просуваються вперед.

"Поступово, крок за кроком вони звільняють Луганщину, проходить деокупація. Кожен метр звільнення території дається дуже важко", – додав глава ОВА.

ЗСУ посувають окупантів біля Сватового

Напередодні Сергій Гайдай розповів, що росіяни декілька разів намагалися зробити контратаки, але це не дає їм бажаних результатів – ЗСУ міцно стоять на позиціях.

За словами очільника регіону, українські захисники нещадно нищать особовий склад окупантів. Загарбники потребують підкріплення і вже перекидають до Сватового резерви у вигляді особового складу та важкої техніки.

Таким чином, на Сватівському напрямку точаться запеклі бої. Однак це не стає на заваді ЗСУ відстоювати українські землі.