До того ж російські загарбники бояться деокупації Кремінної. До речі, українські війська звільнятимуть Кремінну за тією ж тактикою, що й Лиман.

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Окупанти бояться втратити Кремінну

Як розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, нині загарбники кидають у бій своїх кадрових військових.

Так, окупанти почали підсилювати тисячі свіжомобілізованих та зеків своїми кадровими військами, оскільки розуміють, що "просідають" та намагаються втримати Кремінну, довкола якої все заміновано.

Свіжомобілізовані йдуть в атаку у повний зріст, позаду них чергують кадирівські загороджувальні загони,

– зазначив Гайдай.

Очільник регіону додав, що Кремінський напрямок нині завалений трупами російських загарбників.

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