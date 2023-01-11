До того ж російські загарбники бояться деокупації Кремінної. До речі, українські війська звільнятимуть Кремінну за тією ж тактикою, що й Лиман.
До речі Загроза для росіян: військовий оглядач сказав, як звільнення Кремінної допоможе ЗСУ
Окупанти бояться втратити Кремінну
Як розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, нині загарбники кидають у бій своїх кадрових військових.
Так, окупанти почали підсилювати тисячі свіжомобілізованих та зеків своїми кадровими військами, оскільки розуміють, що "просідають" та намагаються втримати Кремінну, довкола якої все заміновано.
Свіжомобілізовані йдуть в атаку у повний зріст, позаду них чергують кадирівські загороджувальні загони,
– зазначив Гайдай.
Очільник регіону додав, що Кремінський напрямок нині завалений трупами російських загарбників.
Що відбувається у Кремінній: останні новини
- Нещодавно очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що російські окупанти перекидають до Кремінної десантників і важку техніку з Бахмутського напрямку. Втім, вони все одно "просідають".
- Військовий експерт Петро Черник заявляв, що Кремінна для росіян є стратегічно важливою. За його словами, звільнення міста дасть можливість деокупувати всю Луганщину.
- До речі, раніше ЗМІ показали, як зустрічали 2023 рік у 43 ОАБр на напрямку Кремінна – Сватове. Там наразі ведуться запеклі бої за звільнення ключової траси, яка є основним маршрутом постачання ворожої армії на північній ділянці фронту.