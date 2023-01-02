Варто нагадати, що у ніч 2 січня відбулась також атака 39 безпілотників "Шахід". Українські військові заявили, що збили їх усіх.

До теми Звернення президента, ялинка та звуки пострілів: як зустріли Новий рік воїни на передовій

Як українці святкували Новий рік

Попри постійні обстріли та атаки дронів, українці залишились незламними та змогли святково зустріти новий 2023 рік.

Видання показало, як зустрічали 2023 рік у 43 ОАБр на напрямку Кремінна – Сватове. Там ведуться запеклі бої за звільнення ключової траси, яка є основним маршрутом постачання ворожої армії на північній ділянці фронту.

Сьогодні для нас звичайний день. Ми працюємо з самого ранку і чекаємо наказу почати стріляти з гармат і надати всю необхідну допомогу нашій піхоті на місці в Кремінній,

– сказав старший офіцер Скіф.

Як українські воїни святкували Новий рік / Фото Nicole Tung

Судячи з фото, воїни перемістили гармату 2С7 "Піон" на відкриту місцевість, звідки вони здійснювали обстріл російських укріплень у місті Кремінна.

Що відбувається на Луганщині: головне