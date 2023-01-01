На передовій разом з воїнами зустріли Новий рік журналісти з "Українського свідка". Вони показали, як наші захисники готувалися до свята на фронті.

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Як українські воїни зустріли Новий рік

Воїни 5-го окремого штурмового полку попри те, що перебувають на передовій, зустріли Новий рік та готувалися до нього неабияк. У бліндажі захисники прикрасили ялинку, а ще воїни приготували салати під новорічні пісні, що грали на телефоні, вручили подарунки й привітали рідних зі святом. Однак все це відбувалося в перерві між обстрілами.

Наші воїни навіть мають побажання для окупантів – бажають їм піти додому. Водночас захисники будують плани на День перемоги України. Кажуть, що в той день так само будуть на фронті.

У перерві між підготовкою до святкування та обстрілами хтось читав новини про вибухи в Росії,

За лічені хвилини до півночі в бліндажі все затихло – воїни дивилися звернення президента Володимира Зеленського. Після чого захисники зустріли Новий рік, випивши шампанського. Щоправда, дитячого. Адже свято святом, але наші воїни на передовій – на захисті нашої батьківщини.

Як українські захисники зустріли Новий рік на передовій: дивіться відео

Дякуємо нашим захисникам та захисницям за стійкість та хоробрість і за цей Новий рік! Зі святом, наші незламні воїни!