Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. За його словами, біля Кремінної тривають важкі бої.

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Що стримує ЗСУ від наступу на Кремінну

Росіяни за будь-яку ціну намагаються зупинити українських захисників. Для цього російські окупанти продовжують перекидати додаткові підрозділи до Кремінної.

"Ворог зібрав на цьому напрямку неймовірну кількість підрозділів. Саме це заважає нам зробити вирішальний крок до того, аби звільнити Кремінну", – сказав Попович.

Денис Попович розповів про перспективи звільнення Кремінної: дивіться відео

Які можливості ЗСУ отримають після звільнення Кремінної

Він додав, що окупанти всіма силами намагаються втримати місто.

Росіяни чудово розуміють, чим їм загрожує втрата Кремінної. Тобто для них це буде втратою, а для нас – звільненням,

– сказав Попович.

За словами військового оглядача, деокупація Кремінної відкриє великі можливості для Збройних Сил України.

По-перше, українські бійці отримають вихід на Рубіжне, Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

По-друге, це підвищить шанси ЗСУ зупинити наступальні потуги російської армії біля Бахмута.

Як зазначив Попович, зараз військове командування змушене проводити маневри з українськими резервами, перекидаючи їх між Луганським та Донецьким напрямками. Однак через ту кількість військ, яку ворог сконцентрував біля Кремінної, поки що про рішучий наступ на місто не йдеться.

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