Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. За його словами, біля Кремінної тривають важкі бої.
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Що стримує ЗСУ від наступу на Кремінну
Росіяни за будь-яку ціну намагаються зупинити українських захисників. Для цього російські окупанти продовжують перекидати додаткові підрозділи до Кремінної.
"Ворог зібрав на цьому напрямку неймовірну кількість підрозділів. Саме це заважає нам зробити вирішальний крок до того, аби звільнити Кремінну", – сказав Попович.
Денис Попович розповів про перспективи звільнення Кремінної: дивіться відео
Які можливості ЗСУ отримають після звільнення Кремінної
Він додав, що окупанти всіма силами намагаються втримати місто.
Росіяни чудово розуміють, чим їм загрожує втрата Кремінної. Тобто для них це буде втратою, а для нас – звільненням,
– сказав Попович.
За словами військового оглядача, деокупація Кремінної відкриє великі можливості для Збройних Сил України.
- По-перше, українські бійці отримають вихід на Рубіжне, Сєвєродонецьк та Лисичанськ.
- По-друге, це підвищить шанси ЗСУ зупинити наступальні потуги російської армії біля Бахмута.
Як зазначив Попович, зараз військове командування змушене проводити маневри з українськими резервами, перекидаючи їх між Луганським та Донецьким напрямками. Однак через ту кількість військ, яку ворог сконцентрував біля Кремінної, поки що про рішучий наступ на місто не йдеться.
Ситуація біля Кремінної: головне
- Сили оборони продовжують відвойовувати Луганщину. Як повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, для росіян зараз головна ціль – втримати Кремінну. Адже якщо окупанти втратять місто, то їхні фланги можуть відкритись, і тоді буде розбито все угруповання ворога, яке постійно штурмує Бахмут.
- У розвідці Міноборони Британії зазначили, що протягом останніх 3 тижнів бойові дії навколо Кремінної зосереджувалися на густо вкритій лісом місцевості на захід від міста.
- За інформацією британської розвідки, російське командування, найімовірніше, розглядатиме тиск довкола Кремінної як загрозу правому флангу свого Бахмутського напрямку, який росіяни вважають ключовим для забезпечення будь-якого майбутнього наступу з метою окупації решти Донецької області.
- Військовий експерт Петро Черник наголосив, що місто для росіян є стратегічно важливим. За словами Черника, звільнення Кремінної дасть можливість деокупувати всю Луганщину.