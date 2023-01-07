Там зазначають, що протягом останніх трьох тижнів бойові дії навколо Кремінної зосереджувалися на густо вкритій лісом місцевості на захід від міста.
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Запеклі бої біля Кремінної
Британська розвідка запевняє, що хвойні ліси забезпечують певне прикриття від повітряної розвідки навіть у зимовий період, тож обидві сторони, найімовірніше, намагаються точно коригувати власний артилерійський вогонь.
Як це характерно для бою в лісі, бойові дії здебільшого зводяться до боїв піхоти в пішому порядку, часто на коротких дистанціях,
– йдеться у повідомленні.
За інформацією розвідки, російське командування, найімовірніше, розглядатиме тиск довкола Кремінної як загрозу правому флангу свого Бахмутського напрямку, який вони вважають ключовим для забезпечення будь-якого майбутнього наступу з метою окупації решти Донецької області.
Що відомо про ситуацію на Луганщині
- Гайдай 3 січня розповів, що траса Сватове – Кремінна перебуває під вогневим контролем ЗСУ. Військові не дають пересуватися ворогу.
- Захисники 2 січня вдарили по базі росіян біля Сватового. Ворог зберігав там боєкомплекти.
- Керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай нещодавно розповів, що росіяни зазнають поразок і тероризують місцевих.
- За словами Гайдая, мобілізовані деморалізовані через умови, в яких змушені воювати. Крім цього, Гайдай сказав, що також воюють колишні в'язні та кадировці, які знущаються з резервістів.