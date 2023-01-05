Його племінниця Світлана Дулюк звернулася до 24 Каналу, аби розповісти історію свого дядька. Вона наголошує, що він завжди був патріотом, любив історію та одним із перших став на захист країни.

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Болюча втрата

Сергій Янець родом з Кореця Рівненської області, йому було 46 років. Він був учасником Революції Гідності. Після кривавих подій на Майдані вступив у батальйон імені генерала Кульчицького та у його лавах боровся за незалежність та суверенітет України у зоні АТО.

Після Майдану він відправився на фронт. Світлана розповіла, що її дядько воював у найгарячіших точках на фронті з 2014 року.

Через два роки Сергій повернувся до мирного життя. Переїхав до Києва, де купив собі квартиру, а у 2018 році одружився.



Сергій Янець / Фото надане 24 каналу

Племінниця військового пригадує, як він приїхав у Корець 24 лютого. Вона сподівалася, що він лишиться там. Однак чоловік привіз свою родину у більш безпечне місце, зібрав свої речі та повернувся до Києва.

Хто як не я

"Хто як не я", – постійно говорив чоловік своїм рідним, та навіть не хотів нічого чути про те, аби залишитися вдома.

Сергій захищав Київ, потім його відправили на Схід. Певний час він був в Слов'янську. У серпні у нього була ротація два тижні. Він приїхав додому, але навіть там не думав навіть про відпочинок, постійно щось намагався робити, пригадує Світлана.



Сергій воював під Кремінною / Фото надане 24 каналу

У вересні військовий повернувся на Схід. Рідні певний час навіть не знали, де був Сергій. Згодом вони дізналися, що він був у Кремінній, що на Луганщині.

Про його смерть рідні дізналися з фейсбуку. Про це написав побратим Сергія. Це сталося 27 грудня. За інформацією рідних, ворожий дрон виявив позиції українських військових. Сергій загинув від уламків міни, смерть була миттєвою.



Що відомо про військового / Фото надане 24 каналу

Дівчина зазначає, що Сергій Янець був старшим солдатом. "Він ніколи не прагнув бути лейтенантом чи сержантом. Він постійно повторював, що пішов на війну заради свободи, а не титулів", – пригадує Світлана.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та друзям загиблого воїна.

Що відомо про ситуацію на Луганщині