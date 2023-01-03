Про це 24 Каналу розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Як зазначили у міноборони Британії, автошлях Р66 на північ від утримуваного Росією міста Кремінна є ключовим маршрутом постачання для північної ділянки російського фронту на Донбасі з Бєлгородської області Росії.
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Як повідомив Гайдай, ця траса вже не перший день перебуває під вогневим контролем ЗСУ.
"Це дуже сильно ускладнює пересування особового складу окупантів, підвезення боєкомплекту чи перекидання техніки саме на напрямок Сватове – Кремінна", – сказав очільник Луганської ОВА.
Бійці ССО працюють на трасі Сватове – Кремінна
За його словами, поки що українські військові фізично цю трасу не контролюють.
Але вже є навіть кілька відео, де наші бійці Сил спеціальних операцій виходять на цю трасу й знищують по 2 – 3 одиниці ворожої техніки з особовим складом,
– розповів Гайдай.
Він додав, що такі дії українських захисників суттєво погіршують становище російських військ на цьому напрямку.
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Смертельна небезпека для окупантів
Адже через це російські загарбники не можуть просто так будь-що провозити по трасі Р66.
"Навіть просто проїхати по трасі – це вже для окупантів лотерея і смертельна небезпека. Вони чітко розуміють, що логістику треба вибудовувати іншим шляхом", – наголосив Гайдай.
Однак, за словами очільника Луганської ОВА, пошук інших логістичних варіантів для окупантів забере багато часу.
Що відбувається на фронті на Луганщині: останні новини
- Упродовж декількох тижнів ситуація на ділянці Сватове – Кремінна на Луганському напрямку залишається однією з найважчих на всій лінії фронту. Однак Збройним Силам вдається здійснювати підготовку до контрнаступу та ліквідовувати ворожі склади зброї.
- 2 січня в Луганській ОВА повідомили, що майже два тижні ЗСУ спостерігали та фіксували кількість "Уралів", які заїжджали на територію військової бази у Сватовому. Опісля українській армії вдалось знищити склад ворога.
- Народний депутат, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки та оборони Федір Веніславський зазначив, що якщо українські захисники незабаром звільнять Кремінну та Сватове, то це буде потужним психологічним ударом по росіянах.
- Адже це відкриє для нас можливості перерізання логістичних маршрутів постачання зброї, палива, резервів з боку Ростовської області до донецько-луганського угруповання окупаційних військ.