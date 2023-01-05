Его племянница Светлана Дулюк обратилась к 24 Каналу, чтобы рассказать историю своего дяди. Она отмечает, что он всегда был патриотом, любил историю и одним из первых стал в защиту страны.

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Больная потеря

Сергей Янец родом из Кореца Ровенской области, ему было 46 лет. Он был участником Революции Достоинства. После кровавых событий на Майдане вступил в батальон имени генерала Кульчицкого и в его рядах боролся за независимость и суверенитет Украины в зоне АТО.

После Майдана он отправился на фронт. Светлана рассказала, что ее дядя воевал в самых горячих точках на фронте с 2014 года.

Через два года Сергей вернулся в мирную жизнь. Переехал в Киев, где купил себе квартиру, а в 2018 году женился.



Сергей Янец / Фото предоставлено 24 каналу

Племянница военного вспоминает, как он приехал в Корец 24 февраля. Она надеялась, что он останется там. Однако мужчина привез свою семью в более безопасное место, собрал свои вещи и вернулся в Киев.

Кто если не я

"Кто как не я", – постоянно говорил мужчина своим родным, и даже не хотел ничего слышать о том, чтобы остаться дома.

Сергей защищал Киев, затем его отправили на восток. Некоторое время он находился в Славянске. В августе у него была ротация две недели. Он приехал домой, но даже там не думал даже об отдыхе, постоянно что-то пытался делать, вспоминает Светлана.



Сергей воевал под Кременной / Фото предоставлено 24 каналу

В сентябре военный вернулся на восток. Родные некоторое время даже не знали, где был Сергей. Впоследствии они узнали, что он был в Кременной на Луганщине.

О его смерти родные узнали из Фейсбука. Об этом написал собрат Сергея. Это произошло 27 декабря. По информации родных, вражеский дрон обнаружил позиции украинских военных. Сергей погиб от обломков мины, смерть была мгновенной.



Что известно о военном / Фото предоставлено 24 каналу

Девушка отмечает, что Сергей Янец был старшим солдатом. "Он никогда не стремился быть лейтенантом или сержантом. Он постоянно повторял, что пошел на войну ради свободы, а не титулов", – вспоминает Светлана.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и друзьям погибшего воина.

Что известно о ситуации в Луганской области