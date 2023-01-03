О гибели Олега Юрченко сообщил эксруководитель Института национальной памяти Владимир Вятрович. Из пятерых детей, которые были у Юрченко, – четверо несовершеннолетних.

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Юрченко возглавлял "один из самых сложных районов" в Луганской области

Вятрович рассказал, что Юрченко был активным в общественной жизни, членом Союза украинской молодежи в Украине и майдановцем.

После победы Майдана пошел на государственную службу строить Украину, а затем на военную защищать ее. Без таких как Олег трудно будет поднимать страну после победы в войне,

– написал Вятрович.

О смерти украинского активиста сообщил и председатель Краевого Пластового Совета Юрий Юзич.

"В юности – морской пехотинец. Многолетний активист СУМ в Украине, администратор известного дома на "ярвале". Соорганизатор игры "Джура", где был лучшим бунчужным. Активист всех возможных наших революций и Майданов. Отмечен государственным Орденом за мужество", – говорится в его сообщения.

По словам Юрия Юзича, Юрченко возглавлял "один из самых сложных районов" Луганской области.

"Он мог спокойно уехать за границу. Но уехал на фронт. И погиб, как собеседник-воин о котором поет СУМ в своей славе. Тихо спи, без тревог, друг", – написал Юзич.

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