Однако добиться цели россиянам не удается. Об этом 24 канала сказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

К теме Украина закрепила позиции у Бахмута, успех россиян маловероятен, – разведка Британии.

Враг сосредоточен на Бахмутском направлении

По словам Череватого, за эти сутки враг:

совершил 259 обстрелов артиллерией и танками и 229 боевых столкновений;

потерял 189 военных.

Однако ВСУ, Нацгвардия и пограничники держат удар. Город и другие направления под нашим контролем. Врагу не удается достичь цели – прорвать систему нашей обороны,

– говорит спикер ВСУ.

Потери россиян в Макеевке впечатляют / ВСУ насыпают под Бахмутом / Оккупанты слабеют: смотрите видео

К сожалению, Бахмут повторяет судьбу своих предшественников – Северодонецка, Лисичанская и Мариуполя. "Враг не желает понимать, что там находятся гражданские люди. Он бьет по обычным городским кварталам, школам и общественным учреждениям", – утверждает Череватый.

Жителей города постоянно призывают уехать из Бахмута, потому что оставаться в городе очень опасно. По разным оценкам, в настоящее время в населенном пункте проживает от 7 до 10 тысяч человек. Как отмечает спикер, в основном пожилые люди не готовы к эвакуации. Они боятся покинуть свое жилье и им некуда ехать.

Последние потери врага