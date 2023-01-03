Однак досягти мети росіянам не вдається. Про це 24 каналу сказав речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.
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Ворог зосереджений на Бахмутському напрямку
За словами Череватого, цієї доби ворог:
- здійснив 259 обстрілів артилерією й танками та 229 бойових зіткнень;
- втратив 189 військових.
Проте ЗСУ, Нацгвардія та прикордонники тримають удар. Місто та інші напрямки під нашим контролем. Ворогу не вдається досягти мети – прорвати систему нашої оборони,
– каже речник ЗСУ.
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На жаль, Бахмут повторює долю своїх попередників – Сєвєродонецька, Лисичанська та Маріуполя. "Ворог не бажає розуміти, що там перебувають цивільні люди. Він б'є по звичайних міських кварталах, школах та суспільних установах", – стверджує Череватий.
Містян постійно закликають виїхати з Бахмута, тому що залишатися у місті дуже небезпечно. За різними оцінками, наразі у населеному пункті проживає від 7 до 10 тисяч осіб. Як зазначає речник, здебільшого люди похилого віку не готові до евакуації. Вони бояться залишити своє житло і не мають куди їхати.
Останні втрати ворога
- "Друга армія світу" продовжує зазнавати великих втрат у цинічній війні, яку вона розв'язала проти України. Лише за минулу добу наші воїни знищили ще 750 окупантів.
- Станом на 3 січня ЗСУ вже ліквідували 108 190 загарбників. Ці дані не остаточні, тому що проводити підрахунки в умовах запеклих боїв дуже складно.
- Російська армія втрачає в Україні чимало своєї техніки. Від початку лютого українські військові знищили: 3 036 танків, 6 100 бойових броньованих машин, 2 033 артилерійських систем, 424 РСЗВ, 214 засобів ППО, 283 літаки, 270 гелікоптерів, 1839 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 723 крилаті ракети, 16 кораблів/катерів, 4 735 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 181 одиниці спеціальної техніки.