Однак досягти мети росіянам не вдається. Про це 24 каналу сказав речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

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Ворог зосереджений на Бахмутському напрямку

За словами Череватого, цієї доби ворог:

здійснив 259 обстрілів артилерією й танками та 229 бойових зіткнень;

втратив 189 військових.

Проте ЗСУ, Нацгвардія та прикордонники тримають удар. Місто та інші напрямки під нашим контролем. Ворогу не вдається досягти мети – прорвати систему нашої оборони,

– каже речник ЗСУ.

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На жаль, Бахмут повторює долю своїх попередників – Сєвєродонецька, Лисичанська та Маріуполя. "Ворог не бажає розуміти, що там перебувають цивільні люди. Він б'є по звичайних міських кварталах, школах та суспільних установах", – стверджує Череватий.

Містян постійно закликають виїхати з Бахмута, тому що залишатися у місті дуже небезпечно. За різними оцінками, наразі у населеному пункті проживає від 7 до 10 тисяч осіб. Як зазначає речник, здебільшого люди похилого віку не готові до евакуації. Вони бояться залишити своє житло і не мають куди їхати.

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