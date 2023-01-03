Як зазначають, у середині грудня російські військові та найманці ПВК "Вагнера", ймовірно, збільшили частоту штурмів навколо Бахмута. Однак, багато з цих операцій мали слабку підтримку.

До теми Понад 200 окупантів за добу, – Череватий про втрати ворога під Бахмутом

Як Україна закріпила свої позиції

За останні десять днів Україна виділила значні підкріплення для захисту сектора. Відтак, частота російських нападів значно зменшилася.

Варто зазначити, що зараз російські наступальні операції в цьому районі, ймовірно, проводяться лише на рівні взводу чи відділення. Тому навряд чи Росія досягне значного прориву під Бахмутом найближчими тижнями.

Нагадаємо, що засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин і сам підтвердив потужні втрати своїх бойовиків. Та вкотре продемонстрував, що йому байдуже на особовий склад. Пригожин засвітився на "складі" з ліквідованими найманцями. Російські ЗМІ подали це як вшанування пам'яті "героїв".

На кадрах з місця, де зберігають тіла "200-х" вагнерівців, видно, що Пригожин пройшовся повз тіла, демонстративно перехрестився і видав, що контракт ліквідованих окупантів "закінчився".

Що відбувається на Бахмутському напрямку