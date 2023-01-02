Як зазначив під час телемарафону речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий, Бахмут – "напрям головних зусиль ворога". Окупанти прагнуть там прорвати Сили оборони.

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Пруть і гинуть сотнями

За словами Череватого, упродовж минулої доби окупанти 224 рази обстріляли Бахмутський напрямок. По ньому били з різних видів реактивної та ствольної артилерії, а також танків.

Він додав, що відбулося 34 бойові зіткнення. Також наші військові завдали один авіаудар по ворогові. Внаслідок цього він втратив 213 своїх бійців. Ще 87 зазнали поранень.

Водночас спостерігалися спроби окупантів покращити своє тактичне положення. Це вони намагалися зробити на Куп'янському, Лиманському й Авдіївському напрямках.

По всій лінії фронту уже не стріляють

За словами Череватого, окупанти вже не можуть щоденно запускати по 60 тисяч снарядів. Це вони могли робити влітку, коли буквально "поливали вогнем" наших захисників. Але і попри це українські військові стояли та не дозволяли ворогові просунутися.

Наразі ж ворог уже стріляє по певних конкретних напрямках. Пов'язано це з тим, що у нього дійсно скрута з боєприпасами. Воно й не дивно, адже росіяни не розраховували на те, що війна буде тривалою.

Тому, додав Череватий, окупанти шукають боєприпаси радянського зразка в інших тоталітарних режимах. Та й самі звозять снаряди того ж 152-міліметрового калібру з усіх куточків країни-агресорки.

Втрати ворога лише зростають

Зауважимо, що зранку 2 січня Генштаб ЗСУ поділився актуальною статистикою втрат ворога. Відомо, що лише за минулу добу вдалося ліквідувати 720 окупантів. Якщо говорити про загальну цифру, то вона вже сягає 107 440 російських бійців.

Нагадуємо, що дані, які публікує відомство, приблизні. Чітко підрахувати втрати ворога у зонах ведення активних бойових дій вкрай складно. Тож не виключаємо, що насправді чисельність російського війська скоротилася суттєвіше.