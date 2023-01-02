Как отметил во время телемарафона спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, Бахмут – "направление главных усилий врага". Оккупанты стремятся там прорвать Силы обороны.

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Прут и гибнут сотнями

По словам Череватого, за прошедшие сутки оккупанты 224 раза обстреляли Бахмутское направление. По нему били из разных видов реактивной и ствольной артиллерии, а также танков.

Он добавил, что произошло 34 боевых столкновения. Также наши военные нанесли один авиаудар по врагу. В результате этого он потерял 213 своих бойцов. Еще 87 получили ранения.

В то же время наблюдались попытки оккупантов улучшить свое тактическое положение. Это они пытались сделать на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях.

По всей линии фронта уже не стреляют

По словам Череватого, оккупанты уже не могут ежедневно запускать по 60 тысяч снарядов. Это они могли делать летом, когда буквально "поливали огнем" наших защитников. Но и, несмотря на это, украинские военные стояли и не позволяли врагу продвинуться.

Пока же враг уже стреляет по определенным конкретным направлениям. Связано это с тем, что у него действительно беда с боеприпасами. Оно и неудивительно, ведь россияне не рассчитывали на то, что война будет продолжительной.

Поэтому, добавил Череватый, оккупанты ищут боеприпасы советского образца в других тоталитарных режимах. Да и сами свозят снаряды того же 152-миллиметрового калибра со всех уголков страны-агрессорки.

Потери врага только растут

Заметим, что с утра 2 января Генштаб ВСУ поделился актуальной статистикой потерь врага. Известно, что только за минувшие сутки удалось ликвидировать 720 оккупантов. Если говорить об общей цифре, то она уже достигает 107 440 российских бойцов.

Напоминаем, что публикуемые ведомством данные приблизительны. Четко подсчитать потери врага в зонах ведения активных боевых действий очень сложно. Так что не исключаем, что на самом деле численность российского войска сократилась существеннее.