Как отмечают, в середине декабря российские военные и наемники ЧВК "Вагнера", вероятно, увеличили частоту штурмов вокруг Бахмута. Однако многие из этих операций имели слабую поддержку.

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Как Украина закрепила свои позиции

За последние десять дней Украина выделила значительные подкрепления для защиты сектора. Следовательно, частота российских нападений значительно уменьшилась.

Следует отметить, что сейчас российские наступательные операции в этом районе, вероятно, проводятся на уровне взвода или отделения. Поэтому вряд ли Россия добьется значительного прорыва под Бахмутом в ближайшие недели.

Напомним, что основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин и сам подтвердил мощные потери боевиков. Но еще раз продемонстрировал, что ему безразлично на личный состав. Пригожин засветился на "складе" с ликвидированными наемниками. Российские СМИ подали это как чествование памяти "героев".

На кадрах с места, где хранят тела "200-х" вагнеровцев, видно, что Пригожин прошел мимо тела, демонстративно перекрестился и выдал, что контракт ликвидированных оккупантов "закончился".

Что происходит на Бахмутском направлении