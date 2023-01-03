Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра обороны Анна Маляр. Она сообщила, что под Бахмутом россияне подключают, помимо регулярных войск, частные армии.

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Под Бахмутом воюют три частных подразделения

Маляр информирует, что есть информация, что под Бахмутом не только вагнеровцы, но и два других частных подразделения. По ее словам, вероятно, речь идет о ЧВК "Патриот" и еще одном подразделении нерегулярных войск.

Мы должны понимать, что у россиян есть огромный человеческий ресурс, который они могут использовать и пытаются его привлекать как на регулярной основной, так и в частных армиях.

– сказала Маляр.

Замглавы Минобороны добавила, что Украине не стоит недооценивать ресурс России как государства в целом.

"Возможно, они не могут вести боевые действия с такой интенсивностью, как в начале. Но у них еще достаточно запаса, чтобы вести войну", – резюмировала она.

Какая ситуация под Бахмутом