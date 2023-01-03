Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра обороны Анна Маляр. Она сообщила, что под Бахмутом россияне подключают, помимо регулярных войск, частные армии.
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Под Бахмутом воюют три частных подразделения
Маляр информирует, что есть информация, что под Бахмутом не только вагнеровцы, но и два других частных подразделения. По ее словам, вероятно, речь идет о ЧВК "Патриот" и еще одном подразделении нерегулярных войск.
Мы должны понимать, что у россиян есть огромный человеческий ресурс, который они могут использовать и пытаются его привлекать как на регулярной основной, так и в частных армиях.
– сказала Маляр.
Замглавы Минобороны добавила, что Украине не стоит недооценивать ресурс России как государства в целом.
"Возможно, они не могут вести боевые действия с такой интенсивностью, как в начале. Но у них еще достаточно запаса, чтобы вести войну", – резюмировала она.
Какая ситуация под Бахмутом
- Россия с мая 2022 года пытается захватить Бахмут, теряя там очень много живой силы и техники. За прошедшие сутки там было уничтожено еще 189 российских военных.
- Глава ГУР МО Кирилл Буданов объяснял, что вагнеровцы вцепились в Бахмут из-за личных интересов Евгения Пригожина и Сергея Суровикина.
- Под Бахмутом продолжаются напряженные и кровопролитные бои для обеих сторон. Только за сутки возле Бахмута оккупанты совершили 229 боевых столкновений и нанесли 259 обстрелов.
- В Минобороны Великобритании прогнозируют, что россияне не будут иметь успеха на Бахмутском направлении. Причина в том, что ВСУ закрепили позиции. В Институте изучения войны считают, что Россия может снизить темп наступления под Бахмутом из-за дефицита боеприпасов.