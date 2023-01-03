Об этом в эфире телеканала сказал спикер Восточной группировки Сергей Череватый. Он подтвердил, что россияне пока используют пехоту, ведь техника в такую погоду становится легкой добычей для ВСУ.
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ВСУ попытаются снова переиграть россиян
Череватый объяснил, что это подтверждается и динамикой потерь россиян. В частности, в последнее время оккупанты больше теряют живую силу, чем технику.
Они не могут использовать тяжелую технику по вязкому грунту,
– сказал он.
Спикер Восточной группировки заявил, что когда ударят морозы и подмерзнет грунт – у обеих сторон появится возможность использования ударной техники, в том числе танков, БМП и БТР. Однако он подчеркнул, что это зависит от того, как промерзнет грунт.
Кроме того, Череватый сказал, что важно, кто проявит инициативу.
"В предыдущие разы мы переигрывали россиян в таких штабных играх и лучше учитывали все аспекты театра боевых действий и использовали как благоприятные любые факторы", – добавил он.
Какая ситуация на фронте
- Наиболее упорные бои между ВСУ и россиянами продолжают вестись на Бахмутском направлении. Только за сутки возле Бахмута оккупанты совершили 229 боевых столкновений и нанесли 259 обстрелов.
- ВСУ удерживают Бахмут и наносят оккупантам значительные потери. За прошедшие сутки там было уничтожено еще 189 российских военных.
- В Минобороны Великобритании отчитываются, что Украина закрепила позиции возле Бахмута. Следовательно, успех россиян маловероятен в этом направлении.
- Кроме Бахмута, горячая точка на Донбассе также Авдеевка. Россияне стремятся захватить город или взять его в кольцо с Юга и Севера.
- В Генштабе ВСУ 3 января сообщили, что враг предпринимает попытки улучшить тактическое положение на Лиманском и Авдеевском направлениях. Также Россия усиливает группировки на Новопавловском направлении благодаря подразделениям, переброшенным с Херсонского направления.