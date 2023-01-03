Про це в ефірі телеканалу сказав речник Східного угруповання Сергій Череватий. Він підтвердив те, що росіяни наразі використовують піхоту, адже техніка за такої погоди стає легкою здобиччю для ЗСУ.
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ЗСУ спробують знову переграти росіян
Череватий пояснив, що це підтверджується і динамікою втрат росіян. Зокрема, останнім часом окупанти більше втрачають живої сили, аніж техніки.
Вони не можуть використовувати важку техніку по в'язкому ґрунту,
– сказав він.
Речник Східного угруповання заявив, що коли вдарять морози й підмерзне ґрунт – в обох сторін з'явиться можливість використання ударної техніки, зокрема танків, БМП і БТР. Однак він наголосив, що це залежить від того, як промерзне ґрунт.
Крім того, Череватий сказав, що важливо те, хто проявить ініціативу.
"У попередні рази ми перегравали росіян у таких штабних іграх і краще враховували всі аспекти театру бойових дій та використовували як сприятливі будь-які фактори", – додав він.
Яка ситуація на фронті
- Найбільш запеклі бої між ЗСУ та росіянами продовжують вестися на Бахмутському напрямку. Тільки за одну добу біля Бахмута окупанти здійснили 229 бойових зіткнень та завдали 259 обстрілів.
- ЗСУ утримують Бахмут і завдають окупантам значних втрат. За минулу добу там було знищено ще 189 російських військових.
- У Міноборони Великої Британії звітують, що Україна закріпила позиції біля Бахмута. Відтак, успіх росіян малоймовірний на цьому напрямку.
- Крім Бахмута, гаряча точка на Донбасі також Авдіївка. Росіяни прагнуть захопити місто або взяти його в кільце з Півдня і Півночі.
- У Генштабі ЗСУ 3 січня повідомили, що ворог робить спроби покращити тактичне положення на Лиманському та Авдіївському напрямках. Також Росія підсилює угруповання на Новопавлівському напрямку завдяки підрозділам, які були перекинуті з Херсонського напрямку.