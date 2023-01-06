Про це розповів керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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"Є успіх на боці ЗСУ як на Сватівському, так і на Кремінському напрямках. Проте кожен звільнений метр Луганської області дається дуже важко. У росіян було достатньо часу, щоб підготувати оборонні рубежі. Є окопи, все заміноване так, що ні в кого немає мінних карт. Тому що мінували вручну та дистанційно за допомогою спеціальної техніки", – повідомив керівник ОВА.

Він зазначив, що також території заміновані через падіння ракет. Є безліч снарядів, які не розірвалися.

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За словами Гайдая, мобілізовані деморалізовані через умови, в яких змушені воювати. Крім цього, Гайдай сказав, що також воюють колишні в'язні та кадировці, які знущаються з резервістів.

Агресію від поразок росіяни зривають на місцевих жителях. Про яке так зване "різдвяне перемир'я" може бути мова, якщо навесні росіяни, попри досягнуті домовленості, жодного разу не дали в тиші евакуювати людей, – сказав Гайдай.

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