Про це розповів керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
До теми Звільнення Кремінної дасть можливість деокупувати всю Луганщину, – військовий експерт
"Є успіх на боці ЗСУ як на Сватівському, так і на Кремінському напрямках. Проте кожен звільнений метр Луганської області дається дуже важко. У росіян було достатньо часу, щоб підготувати оборонні рубежі. Є окопи, все заміноване так, що ні в кого немає мінних карт. Тому що мінували вручну та дистанційно за допомогою спеціальної техніки", – повідомив керівник ОВА.
Він зазначив, що також території заміновані через падіння ракет. Є безліч снарядів, які не розірвалися.
Що роблять росіяни на окупованих територіях
За словами Гайдая, мобілізовані деморалізовані через умови, в яких змушені воювати. Крім цього, Гайдай сказав, що також воюють колишні в'язні та кадировці, які знущаються з резервістів.
Агресію від поразок росіяни зривають на місцевих жителях. Про яке так зване "різдвяне перемир'я" може бути мова, якщо навесні росіяни, попри досягнуті домовленості, жодного разу не дали в тиші евакуювати людей, – сказав Гайдай.
Що відбувається у Луганській області: останні новини
- У боях за Кремінну загинув військовий Сергій Янець. Він захищав країну з 2014 року.
- Гайдай 3 січня розповів, що траса Сватове – Кремінна перебуває під вогневим контролем ЗСУ. Військові не дають пересуватися ворогу.
- Захисники 2 січня вдарили по базі росіян біля Сватового. Ворог зберігав там боєкомплекти.