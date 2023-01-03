Навіть під час зимових свят запеклі бої на Луганщині та на інших ділянках фронту не вщухають, однак нашим воїнам вдається просуватися та давати відсіч загарбникам. Зокрема, очільник ОВА Сергій Гайдай в ефірі національного телемарафону констатував, що ЗСУ взяли під вогневий контроль дуже важливу трасу.

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Вогневий контроль не означає "фізичний"

Зауважмо, що поки українські військові фізично не контролюють трасу Сватове – Кремінна. Проте вони роблять усе, аби ворог не міг пересуватись цієї дорогою, щодня її атакуючи.

Там (по трасі – 24 Канал) уже достатньо небезпечно проїжджати від Сватового до Кремінної, тому вони (росіяни – 24 Канал) шукають нові логістичні рішення, їдучи, наприклад, через Старобільськ,

– сказав Гайдай.

Власне, окупантам доводиться через обстріли ЗСУ щоразу робити чимале коло, аби доставляти боєкомплекти у потрібні місця. Очільник області зазначив, що поблизу Луганська стоять черги з фур у понад 10 кілометрів. Ці машини перевантажують снаряди у КамАЗи, а ті уже доставляють зброю ворожим військовим.

З цих повідомлень Гайдай можна зрозуміти, що загарбникам зараз дуже непросто оборонятися на Луганському напрямку. Очевидно, рано чи пізно, але їм доведеться вчити "жест доброї волі", хоча й констатувати зараз щось зарано.

Зверніть увагу! Логістичні проблеми виникають у противника також через те, що часто на ворожі склади навідується "бавовна". Нагадаємо, що не так давно, українській армії вдалось ліквідувати склад з боєкомплектами ворога поблизу Сватового.

До цієї теми зауважимо, що військовий оглядач Мусієнко впевнений у тому, що Росія робитиме усе, аби контролювати території Луганщини.

Зараз окупанти підтягують до Сватового та Кремінної ресурси, зокрема мобілізованих солдатів, щоб не "здати" регіон. Однак, очевидно, що це їм не допоможе.