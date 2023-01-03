Про це 24 каналу розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, Збройні Сили України змусили росіян понервуватися.

Зверніть увагу Лотерея для окупантів, – Гайдай про роботу українських бійців на трасі Сватове – Кремінна

Зокрема, українські захисники вразили склад з боєприпасами ворога на території військової бази у Сватовому.

Новорічні свята пройшли в окупантів під знаком "бавовни". У них вибухали склади з боєкомплектами. Тепер росіяни намагаються приховувати свої склади,

– повідомив Гайдай.

Росіяни вигадують нові схеми постачання боєприпасів

Удари ЗСУ суттєво ускладнили доставку боєкомплекту для росіян. Тому окупанти придумують різноманітні схеми постачання, аби вберегти свої запаси.

Росіяни везуть вантажі фурами від Луганська до різних місць – щоразу нових.

Далі перевантажують боєприпаси на "КамАЗи" і везуть вже безпосередньо до своїх артилерійських розрахунків.

Гайдай зауважив, що удари ЗСУ – не панацея від того, аби у ворога взагалі не було снарядів.

"Однак логістика у росіян набагато складніша. Це дає можливість нашим захисникам перепочити від постійних обстрілів, тому що снарядів у окупантів дійсно ще дуже багато", – сказав голова Луганської ОВА.

Сергій Гайдай розповів про ситуацію на Луганському напрямку: дивіться відео

ЗСУ просуваються на напрямку Сватове – Кремінна

На лінії фронту на Луганщині значних змін не відбулося. Росіяни намагалися прорватися з боку Білогорівки. Однак, як повідомив Гайдай, спроби окупантів були марними.

Натомість на напрямку Сватове – Кремінна наші Сили оборони мають успіх і потроху просуваються. Окупанти все-таки намагаються робити невеликі контратаки, зокрема біля Стельмахівки та Макіївки. Але успіху вони не мають,

– розповів голова Луганської ОВА.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, російські окупанти обстрілюють з артилерії низку населених пунктів на Луганщині. Зокрема, ворог гатить по селу Коломийчиха. За словами Гайдая, у районі цього населеного пункту постійно тривають бойові дії.

"Деякі населені пункти можуть бути повністю відбиті нашими передовими загонами, але це більше для розвідки. Не можна говорити, що ЗСУ там вже закріпилися, тому Генштаб про них не повідомляє", – зазначив очільник Луганської ОВА.

Він додав, що надалі такі населені пункти можуть залишатися у "сірій" зоні. А окупанти їх активно обстрілюють, оскільки розуміють, що втрачають свої позиції.

Росіяни готуються до оборони на Луганщині

Водночас російські загарбники готуються оборонятися на Луганщині. Зокрема, вони вибудовують дуже потужну лінію оборони біля Старобільська. Як зазначив Гайдай, ці укріплення стануть другою оборонною лінією для росіян.

Село Половинкине окупанти взагалі закрили. Там навіть почалися репресії проти місцевого населення. Окупанти хапають місцевих жителів і вивозять їх до Луганська. Там до них щось прилетіло, і вони вважають, що хтось з місцевих наводить українську артилерію,

– розповів голова Луганської ОВА.

Він нагадав, що також потужна лінія оборони окупантів проходить по лінії розмежування, яка існувала з 2014 року. Там російські загарбники не один рік будували захисні споруди й заливали все бетоном.

"Цю лінію буде дуже важко пройти. Але це не є неможливим. Так, це буде нелегко, але думаю, ця задача буде вирішена у 2023 році", – зазначив Гайдай.

"Бавовна" в окупантів: коротко