Про це 24 Каналу розповів кореспондент із Запоріжжя. Наразі залишається під питанням, що саме прилетіло від українських військових до аеропорту, але, вочевидь, це було щось доволі потужне.

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Що відомо про вибух в аеропорту Бердянська

Він розповів, що в районі аеропорту поблизу Бердянська було скупчення російської військової техніки й раніше в те місце вже прилітало. Окупанти квапливо опублікували версію про те, що за 35 кілометрів на північ від міста був нібито помічений дрон кустарного виробництва.

Навіть їхні російські військкори заперечили, що дуже багато було диму й вибухів, як для якогось там дрона кустарного виробництва,

– зауважив кореспондент.

Наразі залишається під питанням, що саме прилетіло від українських військових до аеропорту Бердянська. Нібито "бавовна" не була роботою "Точки-У", але однозначно працювало щось доволі потужне.

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Які версії "бавовни" в аеропорту Бердянська

Водночас бердянці розповідають, що все сталося не за 35 кілометрів від міста, а значно ближче. "Бавовна" завітала в аеропорт – над ним потім кружляли російські гвинтокрили.

Серед версій є те, що, можливо, окупанти намагалися саме звідти запускати ракету в бік нашої території, але вона злетіла й упала, як це в них уже бувало,

– сказав кореспондент.

Загалом це одна із версій того, що могло статися в бердянському аеропорту. За словами місцевих мешканців, там пролунало кілька доволі гучних вибухів.

Тим часом бердянський батальйон територіальної оборони добре б'є ворога з повітря, боєприпасами "накриваючи" позиції окупантів. З місцевих джерел також відомо про потужні прильоти, які цієї ночі були в окупованому Токмаку, де загарбники зазвичай тримають багато техніки та боєприпасів. Також щось вибухало на окупованій території в Молочанську.

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