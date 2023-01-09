Водночас основний танк російських загарбників Т-72 важить близько 50 тонн. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Юрій Федоров.

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Яке завдання обох сторін

Відтак, навіть якщо окупанти зводитимуть переправи через Дніпро, щоб по льоду перекинути техніку, то здійснити це буде досить складно. Хоча росіяни й можуть вдатися до таких спроб наступу. Ба більше, наразі на фронті склалася доволі цікава ситуація.

Зараз на фронті склалася така ситуація, коли обидві сторони готують наступ. Завдання обох сторін – обманути противника. Показати, мовляв, ми наступатимемо там, тому зосередьте свої сили та резерви, а насправді головний удар готуватиметься в іншому місці,

– розповів військовий експерт.

За його словами, така "гра" сторін є цілком природною. Зазвичай так завжди буває перед наступом. Однак тут цікаво саме те, що обидві сторони одночасно готуються до наступу й, відповідно, обидві намагаються обманути противника.

Федоров про ситуацію на фронті: дивіться відео

Що стосується ймовірного напрямку для наступальних дій окупантів, то є кілька варіантів. Утім, якщо подивитися на карту, то стає зрозумілим, що наразі росіяни концентрують сили у Донецькій та Луганській областях.

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