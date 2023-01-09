В то же время основной танк российских захватчиков Т-72 весит около 50 тонн. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Юрий Фёдоров.

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Какая задача обеих сторон

Следовательно, даже если оккупанты будут сводить переправы через Днепр, чтобы по льду перебросить технику, то осуществить это будет сложно. Хотя россияне и могут предпринять такие попытки наступления. Более того, сейчас на фронте сложилась довольно интересная ситуация.

Сейчас на фронте сложилась ситуация, когда обе стороны готовят наступление. Задача обеих сторон – обмануть противника. Показать, мол, мы будем наступать там, поэтому сосредоточьте свои силы и резервы, а на самом деле главный удар будет готовиться в другом месте,

– рассказал военный эксперт.

По его словам, такая "игра" сторон вполне естественна. Обычно так всегда бывает перед наступлением. Однако здесь интересно именно то, что обе стороны одновременно готовятся к наступлению и, соответственно, обе пытаются обмануть противника.

Федоров о ситуации на фронте: смотрите видео

Что касается вероятного направления для наступательных действий оккупантов, то есть несколько вариантов. Впрочем, если посмотреть на карту, становится понятным, что сейчас россияне концентрируют силы в Донецкой и Луганской областях.

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