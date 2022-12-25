В своем стриме Олег Жданов привел пример танков Т-90. Они не имеют никакого серьезного конструктивного отличия от Т-72, ведь это его глубокая модернизация, передает 24 канал.

Важно Россия достает из запасов снятые с вооружения ракетные комплексы, – Жданов

Он рассказал, что также есть самолет Су-57, который имеет рабочее название Т-50 и является последней разработкой Советского Союза. До него был доработан фюзеляж, а начинку засунули от Су-35.

Олег Жданов вспомнил и о ракете под названием "Булава", которая у россиян так и не полетела.

Кстати, генеральный конструктор застрелился после очередной неудачи запуска ракеты "Булава". С 2018 года они ее забросили и в 2021 году снова восстановили,

– сообщил Олег Жданов.

По его словам, старой советской разработкой являются и "Калибры". Они их немного доработали и сделали контейнерного типа. Сейчас эти ракеты адаптированы под пусковые контейнеры подводных лодок, которые строились под "Булаву".

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"Армата" ездила 3 или 4 года по Красной площади. Никто толком не знал, что это за танк, какой у него концепт, какие тактико-технические характеристики. В конечном варианте сказали, что дорого и сняли,

– вспомнил Жданов.

Он добавил, что в 2019 году вице-премьер России по ВПК сказал, что в государственном заказе, начиная с 2020 года, больше не будет танков Т-90, потому что дорого для российской армии.

"Российская армия в большинстве оказалась бутафорской. Кроме парадного расчета, который видели на Красной площади, больше ничего серьезного, конструктивного, нового или высокотехнологичного нет", – подытожил Жданов.

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