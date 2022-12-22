Однако у армии государства-агрессора она осталась. Об этом военный эксперт Олег Жданов сказал в стриме на своем ютубе, сообщает 24 канал.

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Это ракета без мозгов. Она не является высокоточной, летящей просто по баллистической траектории,

– подчеркнул Жданов.

Он добавил, что:

максимальная дальность – от 20 до 70 километров;

коэффициент кругового отклонения – 700 метров.

"Попасть такой ракетой в объект практически невозможно. Кстати, россияне ее тоже снимали с вооружения. Но, судя по тому, что они вытаскивают все, что можно вытащить, пожалуй, она снята с хранения, и в запасниках где-то эти ракеты остались", – предполагает военный эксперт.

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Как отметил Жданов авиация считается более мощной, потому что она может иметь гораздо большую ракетно-бомбовую нагрузку, потому может осуществлять, в частности, ковровые бомбардировки – брать целые выжигаемые площади. При этом реактивная артиллерия тоже может, говорит военный эксперт, но все же у нее боеприпасы имеют меньшее количество взрывчатых веществ.

"Например, HIMARS имеет 90 килограммов взрывчатого вещества. Зато штурмовики могут внести 100, 150 и 200 килограммовые авиабомбы", – отмечает Жданов.

С другой стороны, продолжает он, 12 снарядов РСЗО "Смерч" сразу накрывают огромную площадь, а самолет может отработать только один объект.

Так что здесь очень сложно сравнивать. На мой взгляд, 50 на 50. Авиация более мощная в условиях группового удара. Если же говорить о единичном – вопрос спорный,

– акцентировал военный эксперт.

В отношении дальности применения, конечно же, авиация превосходит – при отсутствии ПВО или при наличии возможности преодоления систем ПВО противника. "Так как для авиации это может быть билет в один конец. Она может просто не достичь цели на ту глубину, на которую ставится задача", – утверждает Олег Жданов.

Военный эксперт отмечает, что в российско-украинской войне авиация применяется исключительно в пределах линии фронта. Ни одна из сторон практически не залетает за линию фронта, а пытается наносить огневые удары по противнику с той части территории, которую контролирует – россияне со своих позиций, мы со своих.

"Все зависит от обстоятельств. Кто-то при каких-то обстоятельствах мощнее, кто-то слабее", – резюмировал Жданов.

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