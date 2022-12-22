Однако у армии государства-агрессора она осталась. Об этом военный эксперт Олег Жданов сказал в стриме на своем ютубе, сообщает 24 канал.
Достойно внимания Сколько ракет Россия может выпустить по Украине: военный эксперт оценил угрозу новой атаки
Это ракета без мозгов. Она не является высокоточной, летящей просто по баллистической траектории,
– подчеркнул Жданов.
Он добавил, что:
- максимальная дальность – от 20 до 70 километров;
- коэффициент кругового отклонения – 700 метров.
"Попасть такой ракетой в объект практически невозможно. Кстати, россияне ее тоже снимали с вооружения. Но, судя по тому, что они вытаскивают все, что можно вытащить, пожалуй, она снята с хранения, и в запасниках где-то эти ракеты остались", – предполагает военный эксперт.
Мощные детали от Жданова о российском оружии: смотрите видео
Как отметил Жданов авиация считается более мощной, потому что она может иметь гораздо большую ракетно-бомбовую нагрузку, потому может осуществлять, в частности, ковровые бомбардировки – брать целые выжигаемые площади. При этом реактивная артиллерия тоже может, говорит военный эксперт, но все же у нее боеприпасы имеют меньшее количество взрывчатых веществ.
"Например, HIMARS имеет 90 килограммов взрывчатого вещества. Зато штурмовики могут внести 100, 150 и 200 килограммовые авиабомбы", – отмечает Жданов.
С другой стороны, продолжает он, 12 снарядов РСЗО "Смерч" сразу накрывают огромную площадь, а самолет может отработать только один объект.
Так что здесь очень сложно сравнивать. На мой взгляд, 50 на 50. Авиация более мощная в условиях группового удара. Если же говорить о единичном – вопрос спорный,
– акцентировал военный эксперт.
В отношении дальности применения, конечно же, авиация превосходит – при отсутствии ПВО или при наличии возможности преодоления систем ПВО противника. "Так как для авиации это может быть билет в один конец. Она может просто не достичь цели на ту глубину, на которую ставится задача", – утверждает Олег Жданов.
Военный эксперт отмечает, что в российско-украинской войне авиация применяется исключительно в пределах линии фронта. Ни одна из сторон практически не залетает за линию фронта, а пытается наносить огневые удары по противнику с той части территории, которую контролирует – россияне со своих позиций, мы со своих.
"Все зависит от обстоятельств. Кто-то при каких-то обстоятельствах мощнее, кто-то слабее", – резюмировал Жданов.
Последние потери врага
- В Генштабе ВСУ сообщили, что с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла более 100 тысяч личного состава. Кроме того, за 9 месяцев российские захватчики потеряли столько военной техники, сколько не терялись в любой другой войне за время существования России.
- ВСУ нанесли огневое поражение сосредоточение личного состава и техники противника в районе Горловки Донецкой области 17 декабря. Там были ликвидированы 13 военнослужащих врага, 4 из которых – офицеры. Также была уничтожена боевая машина десанта и 3 грузовика с боеприпасами. Информацию о раненых уточняют.
- Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов. Также наши защитники сбили вражеский БпЛА типа "Форпост" и еще два типа "Ланцет-3".
- Украинские ракетчики и артиллеристы поразили три пункта управления и два района сосредоточения живой силы противника.
- За прошедшие сутки наши воины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Площадка и Краснопоповка Луганской области, а также на Донетчине в районах: Берестово, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Опросное, Курдюмовка, Озаряновка, Майорск , Невельское и Марьинка.