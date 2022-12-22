Проте в армії держави-агресорки вона залишилася. Про це військовий експерт Олег Жданов сказав у стрімі на своєму ютубі, повідомляє 24 канал.

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Це ракета без мізків. Вона не є високоточною, яка летить просто балістичною траєкторією,

– наголосив Жданов.

Він додав, що:

максимальна дальність – від 20 до 70 кілометрів;

коефіцієнт кругового відхилення – 700 метрів.

"Потрапити такою ракетою в об'єкт практично неможливо. До речі, росіяни її теж знімали з озброєння. Але, судячи з того, що вони витягують усе, що можна витягти, мабуть, вона знята зі зберігання, і в запасниках десь ці ракети залишилися", – припускає військовий експерт.

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Реактивна артилерія проти авіації: що потужніше

Як наголосив Жданов авіація вважається потужнішою, тому що вона може мати набагато більше ракетно-бомбове навантаження, відтак може здійснювати, зокрема, килимові бомбардування – брати цілі площі, які випалюються. При цьому реактивна артилерія теж може, каже військовий експерт, але все-таки у неї боєприпаси мають меншу кількість вибухової речовини.

"Наприклад, HIMARS має 90 кілограмів вибухової речовини. Натомість штурмовики можуть внести 100, 150 та 200 кілограмові авіабомби", – відзначає Жданов.

З іншого боку, продовжує він, 12 снарядів РСЗВ "Смерч" одразу накривають величезну площу, а літак – може відпрацювати лише один об'єкт.

Тож тут дуже складно порівнювати. На мій погляд, 50 на 50. Авіація потужніша в умовах групового удару. Якщо ж говорити про поодинокий – питання спірне,

– акцентував військовий експерт.

Щодо дальності застосування, звичайно ж, авіація перевершує – за відсутності ППО або за наявності можливості подолання систем ППО противника. "Тому що для авіації це може бути квиток в один кінець. Вона може просто не досягти мети на ту глибину, яку ставиться завдання", – стверджує Олег Жданов.

Військовий експерт зауважує, що у російсько-українській війні авіація застосовується виключно у межах лінії фронту. Жодна зі сторін практично не залітає за лінію фронту, а намагається завдавати вогневих ударів по противнику з тієї частини території, яку контролює – росіяни зі своїх позицій, ми зі своїх.

"Все залежить від обставин. Хтось за якихось обставин потужніший, хтось слабший", – резюмував Жданов.

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