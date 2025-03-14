Про це 24 Каналу розповів політолог Вадим Денисенко, зауваживши, що все це відбувається напередодні можливої чергової зустрічі між американцями та росіянами. Путін зараз не хоче давати відповідь щодо перемир'я на 30 днів.

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Чому витягнули Лукашенка

Як наголосив Денисенко, Путін буде максимально тягнути з відповіддю. Йому потрібен була людина, що озвучить те, яку ж відповідь очікувати від російського диктатора. Для цього обрали Лукашенка.

Путіну потрібно було, аби виступив той, кого обов'язково цитуватиме преса. Йому було важливо, аби ця людина була зрозумілою для Китаю. Тому вони й терміново викликали Лукашенка до Москви, щоб він потім зробив ось такі заяви,

– сказав Денисенко.

Відомо, що 13 березня самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко прибув до Москви на зустріч із Владіміром Путіним. Він, звісно ж, почав хвалити російського диктатора та наголошувати, що Росія володіє значними "козирями" на війні в Україні. А Сполучені Штати не можуть натиснути на Росію щодо врегулювання війни.