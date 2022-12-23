Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в стриме на своем ютуб-канале, сообщает 24 канал. По его словам, одним из самых сложных участков фронта остается Бахмут в Донецкой области.

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Как отметил военный эксперт, в этом районе российские захватчики систематически пытаются прорвать украинскую оборону.

В Бахмуте ситуация начинает обостряться. На восточной окраине города возобновились ожесточенные бои. Также продолжаются очень тяжелые бои за Опытное,

– сообщил Жданов.

Россияне привлекли к атакам на Востоке Украины танки

Кроме того, враг начал массированные атаки в районе Курдюмовки и Озеряновки при поддержке артиллерии и танков.

Олег Жданов Военный эксперт Самый главный момент – на поле боя появились танки. Это отличает эти бои от всех продыдущих. Раньше бронетехника использовалась очень редко. Даже можно было сделать вывод, что Россия бережет бронетехнику, просто отправляя в наступление заключенных и мобилизованных.

Однако теперь россияне активно используют танки и артиллерию для атак на украинские позиции.

Олег Жданов рассказал о ситуации под Бахмутом: смотрите видео

Украинские защитники удерживают центр Марьинки

Также тяжелой остается ситуация в районе Авдеевки. Как рассказал военный эксперт, враг пытается накапливать живую силу на одном участке, чтобы попытаться прорвать нашу оборону. На этом направлении идут очень тяжелые бои.

Вдобавок враг наносит артиллерийские удары по центральной улице Марьинки.

Олег Жданов Военный эксперт Можем заключить, что центр Марьинки находится под нашим контролем и российским войскам не удалось его захватить. В последнюю неделю мы обсуждали, что продолжаются кровопролитные бои именно за центральную часть этого населенного пункта.

Жданов добавил, что в условиях постоянных атак со стороны врага украинским военным очень сложно держать оборону. Однако защитникам Марьинки удается сдерживать противника.

Непрерывная стена живой силы у Невельского

Кроме того, российские захватчики продолжают штурмовать Невельское Донецкой области. Как рассказал Жданов, раньше враг мог атаковать украинские позиции до 10 раз в сутки, причем преимущественно днем. Однако сейчас россияне атакуют и ночью.

Военный эксперт предположил, что у россиян появились приборы ночного видения, что позволяет российским войскам атаковать украинские позиции в темное время суток.

А интенсивность атак выросла настолько, что когда одна атака "захлебывается" и еще даже не откатилась назад, и враг несет потери, уже выдвигается для атаки следующая волна. На наши позиции идет непрерывная стена живой силы,

– подчеркнул Жданов.

Обстрелы населенных пунктов – типичная тактика россиян

Военный эксперт также оценил ситуацию на других участках фронта.

На Купянском направлении – в районе Сватового – идут позиционные бои. В течение последних суток ни из сторон особой активности не проявляла. Там идет обмен артиллерийскими ударами.

– в районе Сватового – идут позиционные бои. В течение последних суток ни из сторон особой активности не проявляла. Там идет обмен артиллерийскими ударами. На Лиманском направлении россияне обстреливают населённые пункты. Также враг обстреливает города и села на Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях.

Жданов добавил, что больше всего от обстрелов страдают районы Днепропетровской области и Херсон.

"Россияне начали очень сильно обстреливать Херсон. Для российских войск это привычный способ ведения боевых действий. Когда они не могут решить вопрос с ВСУ на поле боя, то начинают обстреливать наши города", – отметил военный эксперт.

Бои за Бахмут: главное