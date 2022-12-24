Для захватчиков наличие в руках Вооруженных Сил установок HIMARS является большой проблемой, а для нас – преимуществом. Об этом во время своего стрима рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 канал.
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Боятся и днем, и ночью
К HIMARS никто не может приспособиться. Все, кто находится в зоне достижения HIMARS, ходят и оглядываются днем и ночью,
– отметил Жданов.
По его словам, российские захватчики, которые находятся в радиусе поражения этих артиллерийских систем даже спать ночью спокойно не могут. Ведь по местам сосредоточения личного состава неприятеля постоянно прилетает. Более того, эта тенденция все больше приобретает обороты и оккупанты несут огромные потери.
Почему россияне не могут приспособиться к HIMARS
Военный эксперт подчеркнул, что приспособиться к HIMARS невозможно, ведь снаряд, выпущенный из установки, преодолевает расстояние в 80 километров за 1 минуту. К тому же системы располагаются в 10 – 15 километрах от линии фронта, поэтому услышать их запуск тоже тяжело.
При хорошем освещении можно увидеть шлейф от снаряда в небе – на расстоянии около 10 – 15 километров с линии фронта. Впрочем, проблемой для захватчиков становится то, что они не могут понять, куда именно полетел снаряд.
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Россияне настолько боятся HIMARS, что заявляют, что якобы уже уничтожили тысячи установок в Украине. И это несмотря на то, что у Вооруженных Сил всего лишь несколько десятков этих систем.
"В российских войсках сложилось четкое осознание, что HIMARS – это непредсказуемое оружие и они боятся его", – подытожил военный эксперт.
Ситуация на фронте: последние новости
- В Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки украинские защитники отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Андреевка Луганской области и Ямполевка, Раздолевка, Бахмутское, Бахмут, Северное, Нью-Йорк, Красногоровка, Водяное и Марьинка Донецкой области.
- Враг продолжает нести потери. 22 декабря в Запорожье ВСУ уничтожили 2 артиллерийские системы с боекомплектом. Более 70 военнослужащих противника получили ранения. Информация о ликвидированных оккупантах уточняется.
- Украинская авиация в течение суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ и удар по позициям зенитного ракетного комплекса противника. Кроме того, есть подтверждение сбития 9 враждебных БпЛА разных типов.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 2 пункта управления, 2 склада боеприпасов и 11 районов сосредоточения живой силы российских захватчиков.