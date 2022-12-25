У своєму стрімі Олег Жданов навів приклад танків Т-90. Вони не мають ніякої серйозної конструктивної відмінності від Т-72, адже це його глибока модернізація, передає 24 канал.
Важливо Росія дістає із запасів зняті з озброєння ракетні комплекси, – Жданов
Він розповів, що також є літак Су-57, який маж робочу назву Т-50 та є останньою розробкою Радянського Союзу. До нього був допрацьований фюзеляж, а начинку засунули від Су-35.
Олег Жданов пригадав й про ракету під назвою "Булава", яка у росіян так й не полетіла.
До речі, генеральний конструктор застрелився після чергової невдачі запуску ракета "Булава". З 2018 року вони її закинули й у 2021 році знову відновили,
– повідомив Олег Жданов.
За його словами, старої радянської розробки є й "Калібри". Вони їх трошки допрацювали та зробили контейнерного типу. Зараз ці ракети адаптувати під пускові контейнери підводних човнів, які будувалися під "Булаву".
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"Армата" їздила 3 чи 4 роки по Червоній площі. Ніхто толком не знав, що це за танк, який в нього концепт, які тактико-технічні характеристики. В кінцевому варіанті сказали, що дорогий й зняли,
– пригадав Жданов.
Він додав, що у 2019 році віцепремʼєр Росії по ВПК сказав, що в державному замовленні, починаючи з 2020 року, більше не буде танків Т-90, тому що дорого для російської армії.
"Російська армія в більшості виявилася бутафорською. Крім парадного розрахунку, який бачили на Червоній площі, більше нічого серйозного, конструктивного, нового чи високотехнологічного немає", – підсумував Жданов.
Останні заяви Жданова
- У межах військової допомоги Україна отримала від США реактивні артилерійські системи HIMARS, які ефективно показали себе на полі бою. Росіянам досі не вдається пристосуватися до такої високоефективної зброї. Для загарбників наявність в руках Збройних Сил установок HIMARS є великою проблемою, а для нас – перевагою.
- Українські захисники продовжують стійко давати відсіч ворогу. Однак росіяни не втрачають надії змінити ситуацію на свою користь і посилюють атаки на окремих напрямках.