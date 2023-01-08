В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях. Кроме того, россияне пытаются улучшить тактическое положение на Купянском направлении.

Обратите внимание Продвижение в Соледаре не предвещает окружение Бахмута, что бы там россияне ни говорили, – ISW

Россияне нанесли почти 20 авиаударов

По-прежнему Россия ограничивает усилия на захвате Донецкой области в пределах административной границы, но не имеет успеха.

В течение суток оккупанты нанесли один ракетный и 19 авиационных ударов. Россияне совершили более 10 обстрелов из РСЗО, в том числе и по гражданской инфраструктуре.

Какая ситуация на направлениях

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ВСУ не фиксируют признаки формирования наступательных группировок врага.

Сообщается, что обстановка остается неизменной: российские и белорусские подразделения продолжают выполнять задачи в приграничных районах Украины.

На Северском, Слобожанском, Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Запорожском, Херсонском направлениях противник обстреливает позиции наших войск и гражданские объекты вдоль всей линии столкновения.

Россия задействовала Росгвардию на Запорожье

Оккупанты задействовали подразделения Росгвардии на Запорожском направлении для поддержки военной дисциплины и недопущения распространения панических настроений среди личного состава.

Сообщается, что 5 января вблизи населенного пункта Чистополье были расстреляны 6 человек, выразивших позицию о сдаче в плен Силам обороны Украины.

ВСУ мощно отработали по оккупантам

Украинская авиация в течение текущих суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения врага, а также 2 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Наши защитники сбили три вражеских БпЛА, вероятно типа "Орлан", и 3 вертолета: по одному Ми-24 и Ка-52, а тип еще одного – уточняется.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили два района сосредоточения живой силы и склад горюче-смазочных материалов оккупантов.