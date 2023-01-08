У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках. Крім того, росіяни намагаються покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку.

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Росіяни завдали майже 20 авіаударів

Як і раніше, Росія зосереджує зусилля на захопленні Донецької області в межах адміністративного кордону, але не має успіху.

Протягом доби окупанти завдали одного ракетного та 19 авіаційних ударів. Росіяни здійснили понад 10 обстрілів з РСЗВ, зокрема, і по цивільній інфраструктурі.

Яка ситуація на напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках у ЗСУ не фіксують ознак формування наступальних угруповань ворога.

Повідомляється, що обстановка залишається сталою: російські та білоруські підрозділи продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському, Слобожанському, Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Запорізькому, Херсонському напрямках противник обстрілює позиції наших військ та цивільні об'єкти вздовж усієї лінії зіткнення.

Росія залучила Росгвардію на Запоріжжі

Окупанти залучили підрозділи Росгвардії на Запорізькому напрямку для підтримання військової дисципліни та недопущення поширення панічних настроїв серед особового складу.

Повідомляється, що 5 січня поблизу населеного пункту Чистопілля було розстріляно 6 осіб, які висловили позицію про здачу в полон Силам оборони України.

ЗСУ потужно відпрацювали по окупантах

Українська авіація протягом поточної доби завдала 10 ударів по районах зосередження ворога, а також 2 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Наші захисники збили три ворожих БпЛА, ймовірно типу "Орлан", та 3 гелікоптери: по одному Мі-24 та Ка-52, а тип ще одного – уточнюється.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили два райони зосередження живої сили та склад пально-мастильних матеріалів окупантів.