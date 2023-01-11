К тому же российские захватчики боятся деоккупации Кременной. Кстати, украинские войска будут освобождать Кременную по той же тактике, что и Лиман.

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Оккупанты боятся потерять Кременную

Как рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, сейчас захватчики бросают в бой своих кадровых военных.

Так, оккупанты начали усиливать тысячи свежемобилизованных и зеков своими кадровыми войсками, поскольку понимают, что "проседают" и пытаются удержать Кременную, вокруг которой все заминировано.

Свежемобилизованные идут в атаку в полный рост, позади них дежурят кадыровские заградительные отряды,

– отметил Гайдай.

Глава региона добавил, что Кременское направление сейчас завалено трупами российских захватчиков.

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