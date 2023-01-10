Про це 24 Каналу розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, протистояння між військовими відбувається практично віч-на-віч.

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Росіяни підтягують резерви

Сергій Гайдай зауважив, що росіяни декілька разів намагалися зробити контратаки, але це не дає їм бажаних результатів – ЗСУ міцно стоять на позиціях.

До речі, російське командування бачить, що дійсно ЗСУ просуваються вперед, нешвидко, але просуваються,

– наголосив він.

За словами голови Луганської ОВА, українські захисники нещадно нищать особовий склад окупантів. Росіяни потребують підкріплння і вже перекидають до Сватового резерви у вигляді особового складу та важкої техніки.

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ЗСУ розбивають ворога

Гайдай розказав, що на Сватівському напрямку дійсно точаться запеклі бої. Лінія розмежування між українськими та російськими військовими визначається короткою дистанцією.

Коли ми там були, то особисто бачили лісосмугу, де з одного наші хлопці, а з іншого боку ворожі війська. І між ними відстань буквально 40 метрів,

– пояснив він.

Проте це не стає на заваді ЗСУ мужньо відстоювати українські землі.

"Наші хлопці дуже вдало нищать важку техніку військову", – підкреслив голова Луганської ОВА.

За його словами, за місяць українським військовим вдалося ліквідувати 78 одиниць техніки ворожої. Також ЗСУ встановили рекорд – знищили 23 одиниці техніки всього за добу.

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