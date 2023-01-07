До тимчасово окупованого Сватова прибув ворожий інженерно-саперний підрозділ аби вивчити можливість підривання дамби місцевого водосховища.
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Нащо це росіянам
Таким чином ворог розраховує сповільнити просування збройних сил України на цій ділянці фронту. При цьому окупанти планують звинуватити Україну в підриві дамби.
Такі дії є навмисним руйнування української інфраструктури й не мають доцільності, адже не змінюють положення сил на фронті. Також звертаємо увагу, що росіяни можуть використати підрив дамби задля приводу для депортації місцевого населення.
Всі відповідальні за цей злочин будуть зафіксовані й не уникнуть покарання.
Яка ситуація у Луганській області
- Останні декілька тижнів точаться запеклі бої навколо тимчасово окупованого російськими військами міста Кремінна Луганської області.
- За інформацією британської розвідки, російське командування, найімовірніше, розглядатиме тиск довкола Кремінної як загрозу правому флангу свого Бахмутського напрямку, який вони вважають ключовим для забезпечення будь-якого майбутнього наступу з метою окупації решти Донецької області.
- Гайдай 3 січня розповів, що траса Сватове – Кремінна перебуває під вогневим контролем ЗСУ. Військові не дають пересуватися ворогу.
- Захисники 2 січня вдарили по базі росіян біля Сватового. Ворог зберігав там боєкомплекти.
- Керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай нещодавно розповів, що росіяни зазнають поразок і тероризують місцевих.
- За словами Гайдая, мобілізовані деморалізовані через умови, в яких змушені воювати. Крім цього, Гайдай сказав, що також воюють колишні в'язні та кадировці, які знущаються з резервістів.