Про це в ефірі 24 каналу повідомив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. На його думку, саме погода в грудні не дала можливості нашій армії вийти на кордон із Кримом.

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Росіяни насичують південний напрямок

Полковник у відставці вважає, що не важливо, до якого району вийдуть ЗСУ – Мелітополь, Маріуполь чи Бердянськ. Вихід у будь-яку точку азовського узбережжя на ширині 300 кілометри переріже постачання по суші російської армії в Херсонській області та Криму.

Росіяни чудово це розуміють і прораховують. Тому перед російською армією стоїть задача збільшити кількість військ на херсонському і запорізькому напрямках, що вони зараз і роблять,

– запевнив Світан.

За словами військового експерта, більшу частину військових, які проходять підготовку в Росії, відправляють на південний напрямок, збільшуючи щільність військ. При чому насичують всю глибину фронту.

"Вони намагаються її насичувати, щоб кожен гарнізон міг виконувати бойові задачі при нашому стратегічному русі до Азовського моря", – пояснив Роман Світан.

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Росіяни наступатимуть на Донбасі

На думку полковника у відставці, друга проблема росіян – це донецький напрямок, на якому вони не виконали жодної задачі. Наразі спостерігається переміщення російських частин під Донецьк.

Цей ввід частин, іноді не зовсім підготованих, викликає у росіян негативний рух. Ось в Макіївці ми бачимо: батальйонна група зайшла, прилетіли ракети HIMARS, батальйонна група "пішла". Тобто такий реверсивний рух росіян, але вже в пакетах, – пошуткував військовий експерт.

Можливим напрямком удару росіян Роман Світан називає окупацію Донецької області і утримання Луганського фронту від Сватового до Кремінної. На більше поки що у росіян не вистачає ані сил, ані засобів.

Російські війська знищують віддалено

За словами військового експерта, українські військові відстежують рух росіян від місця формування.

"Посилена батальйонно-тактична група завантажується на ешелон і рухається в бік України. Або заходить через Валуйки, або через Ростов, в залежності від логістики, яка буде вибрана. Ми відслідковуємо рух цього підрозділу до місця розподілення", – пояснив полковник.

Далі, за словами Світана, військові відпрацьовують зброєю дальнього ураження по скупченню окупантів в місцях базування. А далі, якщо вони розосереджуються, наша розвідка знаходить місця дислокації та вражає росіян, наприклад, за допомогою HIMARS.

"Оптимальний варіант, який було обрано нашим командуванням – це дальнє знищення російської армії. Тому важливу задачу зараз виконують наші засоби ураження, ми зменшуємо щільність російських військ для виконання основного завдання – виходу на азовське узбережжя", – вважає Роман Світан.

Потрібно знищувати 1000 росіян на добу

За підрахунками полковника запасу, для того, щоб кількість російських військ на території України почала зменшуватися, потрібно нищити 1000 осіб на добу. Наразі до України щодня заходить до двох батальйонів росіян (по 500 людей). Оскільки зараз росіяни втрачають близько 700 людей на добу, відбувається певне накопичення сил.

"Дуже порадувала заява наших партнерів із США наприкінці минулого року про те, що нам передадуть 50 тисяч пострілів для "Града". Це понад 1000 повних пакетів, якими ми можемо знищувати 300 окупантів, яких недопалили кожного дня", – підрахував Світан.

На думку полковника запасу, майбутній "Рамштайн" дозволить ще збільшити кількість боєприпасів, які отримає Україна. У тому числі зброї дальнього ураження, зокрема, ракет М31 для HIMARS.

Видно, що наші партнери турбуються про такі постачання,

– підсумував полковник.

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